Německo čeká na konečné slovo sociálních demokratů ohledně vzniku koalice

Pokud delegáti sjezdu SPD vznik velké koalice odmítnou, bude Německo čtyři měsíce po parlamentních volbách na cestě k menšinové vládě, nebo předčasným volbám.

Nejistota sjezd sociálních demokratů doprovází proto, že si část ze zhruba 600 delegátů další velkou koalici nepřeje. Kolik jich přesně je, ale nikdo neví. Odhadovat se dá na základě dosavadních hlasování členů SPD v jednotlivých spolkových zemích. Podporu velké koalici vyjádřila třeba sociální demokracie v Dolním Sasku, Braniborsku, Hesensku nebo Hamburku, proti se naopak postavili straníci v Berlíně a Sasku-Anhaltsku. Někteří pozorovatelé hovoří o tom, že zhruba třetina straníků je pro velkou koalici, třetina proti a třetina ještě není rozhodnuta. Kritici zdůrazňují především dvě věci – z jejich pohledu nedostatečné výsledky sondovacích rozhovorů s CDU/CSU a přesvědčení, že velká koalice sociální demokracii dlouhodobě škodí. Pokud jde o první bod, má řada straníků za to, že SPD ve vyjednávání předcházejícímu vlastním koaličním rozhovorům nedokázala prosadit své priority, například v daňové, migrační nebo zdravotnické politice. Objevují se proto požadavky znovu vyjednávat o již dohodnutých tématech, což ale Merkelová i další politici CDU/CSU jasně odmítají. Merkelová jedná o třetí velké koalici Druhým předmětem kritiky je velká koalice jako taková. V Německu bývala ojedinělým řešením, ale za poslední tři volební období od roku 2005, kdy se kancléřkou stala Merkelová, takové vládní spojenectví vzniklo už dvakrát. Mnoho sociálních demokratů přitom poukazuje na to, že když jejich strana do velké koalice vstupovala za Merkelové poprvé, získala ve volbách 34,2 procenta hlasů. V loňských volbách už jich dostala jen 20,5 procenta, což byl nejhorší výsledek od druhé světové války. Proto by podle kritiků nyní měla SPD jít do opozice, aby měla čas na vnitřní obnovu. „Ironií je, že pro šéfa SPD Martina Schulze, který po volbách prohlašoval, že strana musí za každou cenu odejít do opozice a zregenerovat se, je jedinou možností pro vlastní regeneraci sloužit ve vládě pod kancléřkou Merkelovou,“ podotkl k aktuální situaci šéfa SPD magazín Cicero. Jiná varianta není

Schulz odmítavý postoj ke vstupu do koalice změnil po listopadovém krachu sondovacích rozhovorů mezi CDU/CSU, svobodnými demokraty (FDP) a Zelenými a apelu prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera. Po jednání se Steinmeierem se Schulz rozhodl přesvědčit své spolustraníky v regionech, aby pokračování velké koalice podpořili. Argumentuje především tím, že toho SPD v dosavadním vyjednávání prosadila dost ze svého programu a může tak zlepšit životy prostých lidí. Zastánci účasti ve velké koalici jsou si dobře vědomi i toho, že další reálná varianta většinové vlády v tuto chvíli neexistuje, i toho, že předčasné volby by mohly přinést další oslabení sociální demokracie. Podporu Schulzovi vyjádřily mimo jiné odbory a zahájení koaličních rozhovorů si přeje i 61 procent voličů SPD. Pokud v souladu s tímto postojem rozhodne sjezd, mohly by koaliční rozhovory začít už v pondělí. Očekává se, že budou trvat dva až tři týdny, po kterých by koaliční smlouvu museli v referendu schválit všichni členové sociální demokracie. Kdyby řekli ano, mohla by vláda, v jejímž čele by už počtvrté stála Merkelová, vzniknout během března.