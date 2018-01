Italové neodpouští: Král šavlička, který otevřel dveře Mussolinimu, nesmí po bok ostatních panovníků

Viktor Emanuel III. zemřel v roce 1947 v exilu v egyptské Alexandrii a na návrat domů čekal dlouhých 70 let. Rakev s jeho ostatky byla loni 17. prosince uložena v bazilice ve Vicoforte nedaleko Turína.

Jenomže jeho potomci požadují, aby byly ostatky panovníka přemístěny do římského Pantheonu po bok dalších italských králů. Jeho pravnuk Emanuel Filiberto je toho názoru, že by neměl být pohřben „jen tak v nějaké hrobce“. „Králové by měli být respektováni,“ řekl tisku. Přitom už samotný návrat ostatků jeho předka spustil v Itálii lavinu emocí.

Představitelé italské židovské obce nechtějí o spočinutí Viktora Emanuela v Pantheonu ani slyšet. „Byl spojencem fašistického režimu. Nikdy nebránil jeho vzestupu,“ zdůraznila prezidentka židovských komunit Noemi di Segniová. Židovské organizace navíc připomínají, že nedaleko Pantheonu je ghetto, odkud bylo v roce 1943 odvlečena tisícovka židů do nacistických táborů smrti.