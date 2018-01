Trump jako vítěz i poražený. Jaké byly jeho největší boje první rok v Bílém domě?

Sazba daně z příjmu se liší podle toho, zda je osoba v manželském svazku či nikoliv. Pro obě skupiny jsou daně rozděleny podle výše příjmu do sedmi pásem od 10 do 37 procent. Daňové sazby v jednotlivých pásmech se většinou snížily, změnily se i výše příjmů patřících do jednotlivých pásem. Dosud byla nejvyšší sazba 39,6 procenta.