Lavina v italském Rigopianu před rokem smetla hotel. Záchranáři tomu zprvu nevěřili, vytýká se jim to dodnes

„V regionu jsou kolem našeho zařízení zhruba dva metry sněhu a aktuálně máme obsazených 12 pokojů a jeden pokoj pro personál. Nafta pro pohon generátoru by nám měla vydržet do zítřka, kdy by nám dodavatel měl přivézt další. Nefungují ale telefony,“ pokračoval e-mail, zaslaný Tommasem.

Situace byla už v té chvíli poměrně vážná a komunikace obtížná. Klienti nemohli z hotelu odjet kvůli zasněženým silnicím, vlastními silami se jim podařilo uvolnit pouze příjezdovou cestu. Kolem páté hodiny odpoledne hotel zasypala lavina.

Volal o pomoc. Nikde ho nebrali vážně

Majitel restaurace v Rigopianu Quintino Marcella obdržel krátce poté telefonát od svého kuchaře, který se v hotelu nacházel. „Volal mi a říkal: ‚Pomoz mi, spadla lavina a hotel pod ní zmizel, je pod ní pohřbený. Jsme tady dva, zavolej záchranáře‘,“ sdělil Marcella.

Okamžitě proto telefonoval na policii a prefekturu. Úředník, se kterým Marcella telefonoval, ale považoval informaci o zasypaném hotelu za nepravděpodobnou. Když pak majitel volal na další pohotovostní čísla, nebrali ho nikde vážně.