Trump vyhlásil své anticeny za lživé zprávy: CNN, New York Times, Washington Post

Americký prezident Donald Trump zveřejnil seznam médií, která podle něho přinášejí lživé zprávy. Objevily se mezi nimi například televize CNN či deníky The New York Times (NYT) nebo The Washington Post (WP), které dlouhodobě přinášejí kritické materiály o šéfovi Bílého domu a Trump se o nich vyjadřuje nelichotivě. Trump žebříček nazval cenami za falešné zprávy (Fake News Awards). Jejich udělení založil na výběru desítky článků, mezi nimiž figurovaly přiznané zpravodajské omyly či názorový text.