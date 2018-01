Maďarský premiér Orbán chce „zastavit Sorose“ sadou zákonů o nelegální imigraci

Nevládní organizace, které „podporují nelegální imigraci“, by se v případě schválení nové legislativy musely registrovat u soudů, také by musely státu odvádět čtvrtinu finančních příspěvků od zahraničních dárců.

Miliardář Soros se stal v posledních letech úhlavním nepřítelem maďarského premiéra Viktora Orbána také proto, že financuje skupiny hájící práva uprchlíků, napsala agentura AP.

Ministr vnitra Sándor Pintér jako příklad subjektu spadajícího pod chystaná opatření jmenoval někoho, kdo by „ukazoval cestu do Evropy“ migrantovi v Bělehradě nebo by mu poskytl chytrý telefon s mapami a dalšími informacemi. Některým aktivistům by také nově mohla justice zakázat, aby se přibližovali k maďarsko-srbské hranici, která je zároveň vnější hranicí Evropské unie. Zmíněné organizace, které by neprovedly registraci, by mohly čelit pokutám.