Přísný potratový zákon chce polská vláda ještě zpřísnit. Davy odpůrců vyšly do ulic

video Polky vyšly do ulic kvůli návrhu zákona zpřísňujícímu potraty

Podle průzkumu pro deník Rzeczpospolita chce další zpřísnění zákona pouze 11 procent Poláků, zatímco 46,5 procenta by uvítalo jeho zmírnění.

Polský interrupční zákon nyní dovoluje potrat, pokud těhotenství ohrožuje zdraví nebo život matky nebo když je důsledkem znásilnění či incestu. Pro další zpřísnění protipotratového zákona se vyslovuje vlivná katolická církev.

Vládnoucí konzervativní strana Právo a spravedlnost (PiS) se pokusila již v roce 2016 interrupce téměř úplně zakázat, ale byla donucena svůj návrh stáhnout pod vlivem masových protestů Polek.

„Situace už je teď velmi špatná a nebezpečná pro životy i zdraví žen, a pokud by se zákon o potratech změnil, bylo by to děsivé,“ tvrdí socioložka Jarmila Rubická. Jako sociální pracovnice se denně bije za práva druhých. Kvůli omezené sexuální výchově ve školách a problematickému přístupu k antikoncepci i potratům se ale teď bojí o ta svá.