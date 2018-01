V New Yorku zadrželi exagenta CIA. Je podezřelý, že Číně pomohl rozbít síť amerických špionů

Čína zničila síť tajných agentů USA

Podle listu The New York Times a Washington Post je Lee podezřelý z předání informací čínským úřadům. „Poté, co Lee z tajné služby odešel, se Pekingu podařilo rozbít síť amerických špionů na svém území. Bylo zabito, nebo ve vězení skončilo více než dvanáct lidí,“ uvedl zpravodaj ČT ve Washingtonu David Miřejovský.

Nejprve se spekulovalo o tom, že se Číňanům podařilo rozšifrovat tajné zprávy, zároveň se ale objevily informace, že mezi americkými agenty je zrádce.

Lee vyrůstal ve Spojených státech a před službou v CIA sloužil v americké armádě. Nyní mu hrozí 10 let vězení. Nebyl ale obviněn z vlastizrady nebo špionáže, za což by mohl dostat trest ještě vyšší. Není možné mu totiž dokázat, že informace předal čínské straně, doplnil Miřejovský.