Čeští truhláři v Londýně se brexitu nebojí. Očekávají, že zájem o ně poroste

V posledních dnech sílí tlak na konzervativní premiérku Theresu Mayovou, aby neopouštěla unijní jednotný trh a celní unii. Skotská vláda tvrdí, že každý přistěhovalec z EU jí přispívá v přepočtu 300 000 korun na daních. Bojí se, co se stane, pokud odejdou.

Černý scénář tvrdého brexitu nabídl i labouristický starosta Londýna. „Nejhorší výsledek by byl, že v celé zemi do roku 2030 přijdeme o půl milionu pracovních míst, Londýn pak o 87 tisíc míst. Co se týče investic, tak pak v Británii jich do roku 2030 ubude o 50 miliard liber,“ předvídá Khan.

Vládní britští konzervativci ale kritiku odmítli. Analýzu londýnského starosty označili za katastrofickou a tu skotskou zase za nedůvěryhodnou. Zásadní rozhovory o brexitu s EU se rozběhnou zase na jaře.