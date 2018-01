Deneuveová se omluvila obětem sexuálního násilí. Na výhradách vůči kampani MeToo ale trvá

V šedesátých letech se Deneuveová proslavila filmem Kráska dne. Mladá žena se zvrhlými sexuálními fantaziemi se v něm rozhoduje, že si nudná odpoledne vyplní prostitucí. Logiku filmu dohnala do krajnosti jedna ze signatářek petice, když veřejně prohlásila, že některé ženy mohou při znásilnění zažít rozkoš. Od takových tvrzení se ale herečka ostře distancovala a označila je za plivnutí do tváře obětí.

Symbol francouzského feminismu padl

Ještě před týdnem patřila Deneuveová mezi ikony francouzského feminismu. V roce 1971 podepsala manifest 343 žen, které se přiznaly, že podstoupily tehdy protizákonný potrat. Svým krokem otevřely cestu k legalizaci umělého přerušení těhotenství.

„Pro ženu je to vždycky těžší, pořád toho musí dokazovat víc než muž. Podle mě je velmi těžké proti tomu bojovat. A potrvá možná dalších 40 let, dvě generace, než se to překoná,“ řekla Deneuveová o nerovnosti pohlaví v roce 2010.

O to víc francouzské feministky rozčililo, když se právě její podpis objevil pod dokumentem, který podle nich staví na hlavu všechno, za co bojovaly.