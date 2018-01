Rajoy: Když Puigdemont zůstane v Bruselu, necháme si kontrolu nad Katalánskem

Puigdemontovi hrozí v případě návratu do Španělska zadržení. „Pokud se někdo má ujmout úřadu, musí to udělat fyzicky. A pokud tak neučiní, článek 155 zůstane v platnosti až do chvíle, než vládu převezme nový premiér,“ řekl podle zpravodajského webu 20minutos.es Rajoy v projevu na shromáždění vedení vládnoucí Lidové strany (PP).

Zmíněný článek španělské ústavy umožnil Madridu loni v říjnu převzít správu nad katalánskými úřady, když separatisté disponující parlamentní většinou jednostranně vyhlásili nezávislost regionu.

Centrální vláda pak vyhlásila v Katalánsku předčasné volby s tím, že se vedení regionu vzdá, až z nich vzejde nová vláda. Tu však hodlají vzhledem k vítězství v prosincových volbách zformovat opět zastánci nezávislosti Katalánska a do jejího čela navrhují Puigdemonta.