Krym je ruský, zopakoval Lavrov. Dohodu s Íránem měnit nechce

Lavrov také naznačil, že Rusko nemá ambice vzít sousední zemi i separatistický Donbas. Západ by se podle něj měl soustředit na naplnění minských dohod o urovnání situace na Ukrajině, což by podle něj krizi dávno vyřešilo.

Lavrov se při bilancování ruské zahraniční politiky v uplynulém roce věnoval i řadě dalších témat, včetně napjaté situace kolem Severní Koreje. Prohlásil, že následky vojenského řešení problému raket a jaderných zbraní KLDR by byly katastrofální.

Moskva podle jeho slov podporuje přímé rozhovory mezi stranami zapojenými do této krize a spolu s Čínou vyzývají k ukončení konfrontačních akcí jak KLDR, tak USA.

Ministr dále řekl, že Rusko nepodpoří snahy Spojených států o změnu jaderné dohody šesti mocností s Íránem. Teherán podle Moskvy tuto dohodu plní, a pokud by měla být změněna, necítil by se jí už být vázán. Podle Lavrova by selhání této dohody mělo negativní dopad na dialog s Pchjongjangem.

O nutnosti změny dohody mluví Donald Trump, který ji označuje za nedostatečnou. I když minulý týden americký prezident prodloužil režim mírnějších protiíránských sankcí, řekl, že je to naposled, pokud se mu s Kongresem a evropskými státy nepodaří dojednat „silnější“ dohodu.