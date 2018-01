Putin mobilizuje před volbami. Komunismus je podle něj primitivním výtahem z Bible

„Lenina uložili do mauzolea, jak se to odlišuje od ostatků pravoslavných svatých?“ tázal se ruský prezident. Sovětský režim si podle něj „nic nového nevymyslel, prostě tomu, co lidstvo dávno vědělo, přizpůsobil svou ideologii,“ konstatoval Putin.

Komunistická ideologie je podobná křesťanství, protože pojmy svobody, bratrství, rovnosti a spravedlnosti jsou obsaženy v písmu svatém, citovala ruského vůdce agentura Interfax. „A zásady budovatelů komunismu? Je to primitivní výtah z Bible, nic nového si nevymysleli,“ řekl Putin.