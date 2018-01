Zmáčkl špatné tlačítko a vyděsil Havaj. Obyvatelům ostrovů přišlo omylem varování před raketou

„Zrovna jsme chtěli jít na pláž, celá rodina. Bydlíme ve 36. patře hotelu a neměli jsme tušení, co dělat, byli jsme celí zoufalí. Cestou dolů nám řekli, že máme jít zase nahoru a zůstat uvnitř. Dítě jsme v kočárku dali do koupelny, to pro případ, že bychom museli utíkat. Ještě teď jsme z toho nervózní,“ uvedla další ze svědkyň.

Další zpráva uvádějící celou situaci na pravou míru s tím, že šlo o falešný poplach, přišla až po 38 minutách.

FCC says launching full inquiry into false Hawaii missile alert https://t.co/9tAMOPAQiu pic.twitter.com/BLvTe4k3lR — Reuters Top News (@Reuters) January 14, 2018

Podle havajského guvernéra vyvolal chybné rozeslání zprávy zaměstnanec havajské agentury pro mimořádné situace, který při střídání směn zmáčkl špatné tlačítko.

„Je to nešťastné a politováníhodné. Zamyslíme se nad tím, jak můžeme zlepšit procedury, aby se to už neopakovalo. Na jednu stranu chceme informovat veřejnost o riziku co nejdřív, na stranu druhou musíme zdokonalit procedury, abychom v případě, pokud jde o chybu, byli schopni reagovat taky okamžitě,“ komentoval událost guvernér David Ige.

Na Havaj by raketa z KLDR doletěla za 20 minut

O poplachu byl podle Bílého domu informován prezident Donald Trump, kterého zpráva zastihla na golfovém hřišti na Floridě. Podle prezidentské kanceláře šlo „čistě o vnitrostátní cvičení“.

Američané oživují a vylepšují varovný systém z dob studené války, místo sirén přicházejí ke slovu SMS zprávy a sociální sítě.

Místo sovětských raket teď ohrožuje západní oblasti Spojených států severokorejský balistický arzenál, o kterém Pchjongjang tvrdí, že zasáhne i americký kontinent. Doba doletu rakety na Havajské ostrovy se pohybuje kolem dvaceti minut.