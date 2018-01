Nemilé překvapení pro litevské čtenáře: přelepené či vystřižené stránky časopisů

V konzumaci čistého alkoholu na člověka je třímilionová baltská země světově na třetím místě, dokonce i před Ruskem. Zákaz reklamy stejně jako zvýšení věku pro jeho nákup má pomoci tento trend obrátit.

Zákon podepsala v červnu prezidentka, teď ale i jí dopady normy připomínající cenzuru zarážejí. „Myslím, že je to ostuda. Připomíná mi to středověk. Je to pro Litvu obrovská mezinárodní ostuda,“ míní.