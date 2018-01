Před 75 lety vyhlásil naštvaný Hitler totální mobilizaci. Nešetřil náctileté, ženy ani důchodce

Mobilizace ve jménu zvýšení válečné mašinerie a morálky národa

Totální mobilizace měla tři hlavní cíle: doplnit vojenské síly na frontě, navýšit zbrojní výrobu a posílit morálku obyvatelstva. Na Hitlerův rozkaz byli od začátku roku 1943 povoláváni muži ve věku od 16 do 65 let a ženy od 17 do 45 let.

Opatření mimo jiné umožnilo vrchnímu velitelství německé armády, aby do léta 1943 navýšilo počet svých divizí, které bojovaly v předchozím roce na sovětské frontě, z původních 240 na 257.

Nacisté museli upustit od politiky, kterou do té doby uplatňovali vůči ženám. Politiky, která oceňovala zasloužilé rodičky budoucích občanů třetí říše. Do práce musely po mobilizaci nastoupit tři miliony žen. Výjimku dostaly jenom ty s nejmenšími dětmi. Ženy sice nemusely pracovat manuálně, z pohledu válečného úsilí ale zastávaly důležité pozice – u rádií nebo při ošetřování zraněných.