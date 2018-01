Britská královna v dokumentu hovoří bez obalu o korunovaci. Zlatý vůz je nepohodlný, koruna těžká

video Od korunovace Alžběty II. letos uplyne 65 let

Bylo jí 27 let a událost, která se ve Westminsterském opatství odehrála 2. června 1953, sledovaly v přímém televizním přenosu miliony diváků na celém světě. Sama ale tyto hodiny prožívala jinak než všichni ostatní – v roli panovnice nastupující na britský trůn. „Tím vlastně začíná život člověka jako panovníka,“ uvedla britská královna.

V dokumentu vzpomíná například i na cestu na korunovaci ve čtyřtunovém zlatém kočáru. Prý byla strašná. „To vůbec není uzpůsobené pro cestování. Odpružený je jen koženými pásy,“ řekla.

Dokument BBC přibližuje v maximálním detailu také krásu a význam britských korunovačních klenotů. Jablko zhmotňuje náboženskou a morální autoritu, žezlo moc a takzvaný snubní prsten Anglie panovníkovi připomíná celoživotní závazek.

Protiváhou až posvátné úcty je nečekaně sama královna. Jindy upjatá a dbalá povinnosti nyní důvěrně vypráví o pokladech, které jsou její slavnostní uniformou. Imperiální státní korunu nosí při většině výročních projevů v parlamentu.

„V zásadě vidíte, že je mnohem menší, že ano? Bývala vyšší, když ji nosil otec. Tehdy byla veliká. Velmi nešikovná,“ popisuje svou korunu královna. „Naštěstí mám podobný tvar hlavy, jako měl otec, ale jakmile si ji nasadíte, zůstane. Drží sama.“

Zároveň ale také popisuje, jaké problémy občas nošení koruny přináší. „Nemůžete se podívat dolů, abyste četl projev. Musíte si ten projev zvednout, protože by vám to zlomilo krk nebo by upadla. I koruny mají své nevýhody. Ale jinak jsou důležité.“

Moderátor dokumentu měl obtížnou roli. Podle protokolu totiž královně nesmí klást otázky. V pauzách hovoru proto vždy něco pronesl a čekal na její reakci.