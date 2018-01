Jourová: Česko má složitý systém na rozdělování evropských peněz. Přispívá to ke korupci

Jednáme se všemi, kteří mají mandát k jednání, což je v tuto chvíli premiér Babiš. Bude to velmi pravděpodobně vláda v demisi, takže jednáme samozřejmě s vládami v demisi. My respektujeme dění v členských zemích, pokud má ústavní rámec, a jednáme s tím, kdo ten mandát má.

Bude mít pozici premiéra evropské země. My jsme zvyklí jednat s vládami a ministry a premiéry v různém stádiu stabilizace. To znamená, že Jean Claude Juncker sice jedná s premiérem, který nemá důvěru , ale byl zvolen a na důvěru čeká.

Tuto zprávu má na stole kolegyně, která má na starost regionální rozvoj, nejsem to tedy já, ač by to tak mohlo vypadat, když mám na starosti justici. Ale dá se říct, že je to ve stadiu, kdy bude na českých orgánech, jak se budou k té zprávě stavět. Víme o tom, že ROP Střední Čechy dostal doporučení vyjmout ten projekt z financování a tím pádem je to skutečně na české straně – a to nejenom na režimu financování, ale i na orgánech, které řeší nesrovnalosti.

Samozřejmě, že Česká republika je teď v hledáčku Bruselu, ale i zahraničních médií, která ovlivňují uvažování bruselských institucí. Je to možná i tím zvláštním souběhem, co se děje po parlamentních volbách a před volbou prezidenta republiky, protože to je poměrně unikátní situace, která může ve svém výsledku způsobit třeba jiné směřování země nebo jiný nepředvídatelný vývoj. Což, já doufám, nenastane.

Zpráva je v tuto chvíli v Česku v podstatě veřejná. Informace z ní říkají, že by se mohlo jednat o podvod. Jak tohle vnímá Evropská komise ve vztahu právě k premiérovi?

Je to samozřejmě komplikující faktor. Nepřispívá to k nějakému pocitu, že je všechno v pořádku. Ale znovu, a už jsem to říkala několikrát, komise předpokládá, že Česká republika se k té věci postaví podle práva. To znamená, že vezme zprávu OLAF tak, že je tam vyjádřeno určité podezření a je tam doporučení a čeká se, jak na to budou reagovat orgány v Česku.

O evropském rozpočtu

V Bruselu se řeší ještě rozpočet na příští léta. Jean Claude Juncker řekl, že by bylo do budoucna dobré, kdyby země navýšily to, kolik přispívají do rozpočtu po tom, co odejde Velká Británie. Je podle vás schůdné zahájit v České republice debatu o tom, že bychom měli navýšit ty příspěvky do společného rozpočtu ve chvíli, kdy z něj budeme třeba dostávat méně a méně peněz?

Předpokládám, že ta debata se povede i pod zorným úhlem toho, kolik budeme přispívat a kolik budeme dostávat. Předpokládám, že Česká republika se v novém rozpočtu nedostane do pozice čistého přispěvatele. Jinými slovy, že bude přispívat více, než bude dostávat. Ta potřeba navýšení vyplývá ze dvou věcí. Jednak je tam díra po brexitu, protože Velká Británie byla čistým přispěvatelem. A zadruhé přeskupujeme priority, máme nové potřeby a naléhavé věci k řešení. Takže se bavíme o větší bezpečnosti a nějakém společném rozpočtu na obranu, což jsou mimochodem věci, které v ČR jsou mezi lidmi vnímány jako potřebné. Proto si myslím, že ta debata nebude tak složitá a že i Česká republika tak, jako již avizovalo například Polsko a Maďarsko, bude ochotna k jednání o určitém navýšení příspěvku.

Ta debata je ale politická a politická nálada nepřeje něčemu podobnému. Nebojíte se, že to bude velmi těžké zahájit takovou debatu, že bychom měli přispívat více do rozpočtu?

Bylo by to těžké, kdybychom zároveň věcně nejednali nebo neprezentovali, na co ty peníze půjdou. A samozřejmě, že ta holá věta – měli bychom přispívat víc – nebude rezonovat dobře. Zároveň doufám, že ta debata bude právě o tom, na co je potřeba přispívat, a zároveň na co už nebude potřeba přispívat. Protože debatou o novém rozpočtu zároveň debatujeme o té variantě, kdy i Čechům se líbí, že by Unie dělala méně a lépe. Že bychom se měli zbavit řady věcí, které třeba i v České republice lidé vnímají jako ty, co by Brusel řešit neměl.