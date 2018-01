Pákistán poslal Češku dopadenou s devíti kilogramy heroinu do vyšetřovací vazby

Speciální soud v pákistánském Láhauru poslal na 14 dní do vyšetřovací vazby mladou Češku zadrženou na místním letišti s devíti kilogramy heroinu. Po konci vyšetřování pravděpodobně stane před tamním soudem. Žena popřela, že by drogy do svého zavazadla dala sama. Hrozí jí mnohaleté vězení.