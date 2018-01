Nerušte íránskou jadernou dohodu, apeluje EU na Trumpa. O dalším osudu sankcí se rozhodne v pátek

Poté, co inspektoři potvrdili dodržování dohod, byly zrušeny sankce OSN, USA a Evropské unie.

Írán se zavázal k tomu, že o dvě třetiny sníží počet svých centrifug na obohacování uranu, a to v příštích deseti letech.

Gabriel, který od loňského nástupu prezidenta Trumpa do funkce nešetřil ohledně americké zahraniční politiky kritikou, zároveň podotkl, že souhlasí s USA v tom, že je důležité věnovat se otázkám týkajícím se íránské strategie v Jemenu, Sýrii a Libanonu.

Ještě před setkáním německý ministr zahraničí Sigmar Gabriel požádal Spojené státy, aby oddělily svůj přístup k mezinárodní jaderné dohodě s Íránem od otázky íránského balistického programu a vojenského zapojení v regionu. „Měli bychom oddělit tyto dvě věci (…), chceme jadernou dohodu s Íránem zachovat,“ řekl Gabriel s tím, že otázka zapojení Íránu v regionu by se měla řešit mimo dohodu.

Írán o zachování dohody stojí. „Pokud Američané nedostojí svým závazkům a nepodepíší stávající podmínky, vnímáme to jako porušení dohody. V takovém případě bude islámská republika adekvátně reagovat,“ vzkázal mluvčí íránské organizace pro atomovou energii (AEOI) Behrouz Kamalvandi. Odkázal tak na to, že pokud USA na Írán znovu uvalí sankce, Teherán má potřebnou kapacitu k masivnímu navýšení množství obohacovaného urania.

Trump se musí do pátku 12. ledna rozhodnout, zda potvrdí, že Írán dohodu dodržuje. To, že pro Írán platí zmírněný režim sankcí, musí Bílý dům potvrdit několikrát ročně. Jeho mluvčí vzkázala, že prezident zatím zvažuje všechny možnosti. „Myslím, že prezident dal jasně najevo, že podporuje íránský lid. V otázce sankcí a podpisu zvažujeme všechny možnosti. Prezident se zatím nerozhodl – i on má zatím všechny varianty na stole,“ uvedla Sarah Huckabee Sandersová.