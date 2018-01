Češi začali vybírat prezidenta v rytmu samby

Na zastupitelských nebo konzulárních úřadech (viz podrobněji níže v tomto článku, případně informace na webu MV ČR ) se volby uskuteční v jiný čas než ve volebních místnostech v ČR. Na některých místech se bude volit již ve čtvrtek 11. ledna.

„Je to víc než před minulými prezidentskými i posledními parlamentními volbami. Tehdy jsme evidovali 7226, respektive 9285 zapsaných osob,“ dodala Lagronová. Při minulé prezidentské volbě odevzdali Češi v zahraničí 5558 platných hlasů v prvním kole a 7684 hlasů ve druhém kole.

Do seznamů voličů na zastupitelských úřadech se včas zapsalo skoro o čtyři tisíce lidí víc než před minulou volbou a o dva tisíce víc než před podzimními parlamentními volbami.

V porovnání s minulými volbami je o letošní prezidentské volby mezi Čechy žijícími v zahraničí zájem. „Počet občanů zapsaných do zvláštních seznamů voličů pro prezidentské volby 2018 vedených zastupitelskými nebo konzulárními úřady činí 11 010,“ uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová.

V cizině žije až půl milionu Čechů

Jako první se otevřou volební místnosti na dvou zastupitelských úřadech v Brazílii, a to už ve čtvrtek v 17:00 středoevropského času.

To je o 3 784 osob víc než před pěti lety.

Do zvláštních seznamů se včas zapsalo 11 010 Čechů žijících v zahraničí.

„Řešení je poměrně jednoduché: zavedení korespondenčního hlasování,“ doplňuje Lebeda. „Máme celou řadu příkladů ze zahraničí, kde korespondenční hlasování bez větších obtíží funguje, například v Rakousku nebo ve Velké Británii. Logicky lze předpokládat, že by se tak volební účast výrazně zvýšila.“

Další hlasy mohou v cizině odevzdat i lidé žijící v Česku. A to s vydaným voličským průkazem. S ním lze volit v libovolné volební místnosti v Česku i v zahraničí. Ten si pro první kolo volby prezidenta mohli vyzvednout do 10. ledna, pro případné druhé kolo volby prezidenta pak mohou podat osobní žádost do 24. ledna.