Assange dostal ekvádorské občanství, přesun z ambasády ale hatí Británie

Agentura Reuters uvedla, že Julian Paul Assange je v databázi ekvádorských občanů. Ekvádor to později potvrdil.

Udělením občanství podle ekvádorského deníku Assange ztrácí nárok na politický azyl, který Ekvádor nemůže udělovat svým občanům. Nicméně Ekvádor ho nadále může chránit na základě diplomatické ochrany. S tím by ovšem musela souhlasit Velká Británie, tedy země, v níž se nachází ekvádorská ambasáda ukrývající Assangeho.

Assange vinu odmítá a Švédsko loni případ odložilo . Stále ale může být zatčen a vydán do USA, kde mu hrozí stíhání kvůli zveřejnění tajných dokumentů o válce v Iráku či v Afghánistánu.

Podle deníku El Universo byl Assangeovi vydán občanský průkaz už loni 21. prosince, registrován je v severoekvádorské provincii Pichincha a dostal prý už i ekvádorský pas.

Zpráva o občanství pro Assange se objevila den poté, co ekvádorská ministryně zahraničí María Espinosaová oznámila tisku, že se snaží získat prostředníka (třetí zemi či nezávislou osobu) pro řešení tohoto případu.

Assange proslavily úniky WikiLeaks

Julian Assange už od konce 80. let minulého století působil jako hacker v různých skupinách, které se nabourávaly do databází nadnárodních firem či státních institucí, australských či amerických. V souvislosti s tím byl v polovině 90. let obviněn z několika trestných činů, nakonec vyvázl s pokutou.