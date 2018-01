Válka, na kterou se zapomíná. Afghánistánu hrozí krvavé dělení, lidé jsou zoufalí, říká novinářka Procházková

„Afghánistán jako jednotný stát už neexistuje a těžko se ho povede obnovit, aniž by byly do země vrženy obrovské vojenské síly, které by ji de facto musely vzít pod okupační správu,“ říká Procházková k budoucnosti země.

„Takže buď tam hrozí další občanská válka, nebo válka, která vyústí v rozpad Afghánistánu na dvě či více částí. To dělení bude ale bolestné a krvavé. Národnostní skupiny stojí proti sobě, do toho náboženské spory (20 procent obyvatelstva jsou šíité - tzv. Hazárové). A zbraň má skoro každý. Takže žádnou zářnou budoucnost nevidím, tím spíš, že inteligence a schopnější lidé utíkají nebo už utekli do zahraničí,“ dodala novinářka.

České velvyslanectví v Kábulu vidí naději v takzvaném Kábulském procesu. První regionální schůzka, které se účastnila většina důležitých zainteresovaných stran, se konala 6. června 2017, další jednání proběhne v únoru.

„Základním principem této mírové iniciativy zůstává princip ,Afghan-led and Afghan-owned‘, tedy, že rozhodování o mírovém procesu zůstává plně v rukou afghánské vlády, nikoli cizích hráčů. ČR a všechny zúčastněné země EU tuto iniciativu plně podporují a vkládají v ní naději na další postup v mírovém jednání a cestě k bezkonfliktnímu Afghánistánu,“ sdělila webu ČT24 Nora Jurkovičová, která zastupuje českého velvyslance v Afghánistánu.