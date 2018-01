Neschopnost vs. pozvracené letadlo. Spory slovenských špiček Fica a Kisky přerostly ve válku

Ve svém novoročním projevu Kiska vytkl Ficovu kabinetu, že nedokáže využít hospodářský růst. „Chybí politická odvaha, chybí upřímné úsilí a chybí i to nejdůležitější – výsledky,“ prohlásil slovenský prezident.

Naopak premiér Fico po prezidentovi žádá proplacení nákladů za lety , které podle něj byly soukromé. „Pan prezident prolétal 990 tisíc eur, soukromě, domů do Popradu a z Popradu. Těch 990 tisíc je pohledávka státu, zastoupenému ministerstvem vnitra,“ uvedl Fico.

K tomu navíc kriminalisté, kteří spadají pod Kaliňáka, vyšetřují jednu z Kiskových firem kvůli daňovým únikům v souvislosti s prezidentskou kampaní. Případ otevřeli poté, co anonym loni v září rozeslal redakcím slovenských deníků uniklé podklady z daňové správy. Ta přitom případ už uzavřela s tím, že Kiskova firma spornou částku doplatila.

Podle Kisky zneužívá Kaliňák elitní policisty k jeho pošpinění a celkově si ministr podle něj libuje v praktikách mafiánského státu. Kaliňák, za kterého se postavil jeho stranický šéf Fico, pak prezidentovi vzkázal, že jeho stěžování nebere vážně.

„Chlap by neměl takhle fňukat, to je opravdu nedůstojné a z mého pohledu to působí až směšně,“ prohlásil Kaliňák (Smer-SD). A přidal se k premiérovi s kritikou prezidentových letů.