Japonský astronaut se omluvil. Ve vesmíru „vyrostl“ jen o dva centimetry, nikoliv o devět

Astronauti mohou během svého pobytu na oběžné dráze vyrůst o několik procent, protože v prostředí s mikrogravitací se jim uvolňují obratle a páteř se prodlužuje. Je to ale jen dočasný efekt, několik měsíců po přistání se výška vrátí do normálu.

Běžně vyrostou kosmonauti v průběhu pobytu v kosmu o dva až pět centimetrů. V úterý ale japonský člen posádky ISS na Twitteru napsal, že má „velkou novinu“. „Měřili jsme si tělesnou výšku a vyrostl jsem o celých devět centimetrů!“ uvedl. Zároveň vyjádřil obavu, jestli se vejde na cestě zpět na Zemi do sedadla vesmírné lodi Sojuz, které má limitovanou výšku.

Jednačtyřicetiletý Kanai, který se na půlroční výpravu do vesmíru vydal v polovině prosince, se ale – zřejmě i s ohledem na senzaci, jakou jeho neobvykle rychlý růst vyvolal na Zemi – později znovu přeměřil. „Musím se omluvit za tuto hroznou falešnou zprávu,“ napsal pak opět na Twitteru, aniž by vysvětlil, jak původně k délce devíti centimetrů navíc dospěl. „Zdá se, že se do Sojuzu vejdu, ulevilo se mi,“ dodal asijský kosmonaut.

Kanai je i se svou normální výškou 1,8 metru zhruba o deset centimetrů vyšší než průměrný obyvatel Japonska, poznamenala agentura AFP.