Za války bojovali v Tichomoří, k identifikaci vojáků teď mají pomoci nalezené kresby

U dvou kreseb bylo možné rozšifrovat podpisy vojáků, kteří otci stáli modelem. Šlo o dva Newyorčany, kteří utrpěli při bitvě o Saipan vážná zranění – jeden nakonec zemřel, druhý žil až do 70. let. Ira Dube si myslí, že také ostatních patnáct mužů mohlo pocházet z New Yorku.

Na identifikaci mužů už mu ale síly nestačily, daroval je proto vojenskému muzeu, které zároveň požádal o pomoc. „Na tyto muže by se nemělo zapomenout, dívám se na ty kresby a vidím hrdiny,“ uvedl 61letý Dube, který sloužil v námořnictvu.

Instituce dar ocenila. „Naskenujeme je a umístíme na naši webovou stránku s nadějí, že je příbuzní dokáží identifikovat,“ podotkl ředitel Státního vojenského muzea ve státě New York Courtney Burns.

Jen málokterý z potomků si pamatuje mladickou tvář svého dědy nebo pradědy. „Je to už strašně dávno,“ uvedl válečný veterán 94letý Wilfred Mailloux, který před 75 lety sloužil u stejné divize námořní pěchoty jako Sten Dob.

Se synem dávného spolubojovníka teď porovnává své fotky a jeho portréty. Dvojice věří, že díky nim odhalí identitu padlých hrdinů a dokážou rozkrýt jejich osudy.