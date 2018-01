Sociální sítě mažou v Německu obsah ve velkém. Bojí se dopadu nového zákona

„Může to mít řadu vedlejších negativních efektů, to znamená, že skutečně bude zasahovat do svobodných diskusí. Tam, kde se někdo třeba někomu znelíbí, tak bude nahlášen a potom ho preventivně vyřadí. Takže v tomto směru může mít ten zákon celou řadu nezamýšlených účinků – včetně toho, že se lidé pak přesunou na jiné sociální sítě, do zemí, kde není tak přísná kontrola.“