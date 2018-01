Severokorejští krasobruslaři budou na olympijských hrách u sousedů lámat ledy

Severokorejská sportovní dvojice je na ledě jako doma. Paří do širší světové špičky, ale na mezinárodních závodech působí poněkud zakřiknutě. Během loňského šampionátu v Helsinkách například nechtěli vysvětlit, proč si pro své vystoupení vybrali zrovna píseň A Day in the Life od Beatles. Na mistrovství nakonec skončili patnáctí. Chtějí ale ještě výš, proto se vydali trénovat do Kanady.