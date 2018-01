Salvadorcům hrozí deportace z USA. Trumpova vláda rozhodla, že už nepotřebují zvláštní ochranu

„Donalde Trumpe, je to vaše ostuda,“ demonstrovali Salvadorci, kteří se srotili před Bílým domem ve Washingtonu, když se dozvěděli, že mnozí z nich budou muset opustit Spojené státy. Zároveň apelovali na Kongres, aby zjednal nápravu.

„Musí tu přece být změna. Mluvíme o počtu dvou set tisíc lidí, kteří pracují v této zemi. Kongres teď jedná o opatřeních pro žadatele o pobyt a myslím, že by do agendy měl zahrnout také Haiťany, Salvadorce a všechny, kteří tu žijí dlouhou dobu a tuto zemi podporují,“ soudí manažerka kampaně z Centra pro americký pokrok Claudia Floresová.

USA: Salvador už se se zemětřesením vyrovnal

Zvláštní ochranu, takzvané povolení TPS, přistěhovalci ze středoamerického Salvadoru využívali od zemětřesení, které jejich zemi zasáhlo před 17 lety. Bývalý prezident Barack Obama opatření, jež mělo původně platit pouze půldruhého roku, pravidelně prodlužoval. Nová vláda ale analyzovala podmínky v zemi a rozhodla se status salvadorských běženců přehodnotit.

„Na základě pečlivého zvážení všech okolností a doporučení různých státních institucí ministr konstatuje, že země už netrpí následky zemětřesení z roku 2001 a podle daných pravidel je třeba současná povolení k pobytu TPS ukončit,“ stojí v prohlášení Ministerstva národní bezpečnosti USA. „Někteří lidé mohou změnit svůj pobytový status, třeba ti, co mají děti do 21 let. Ostatní jsou v jiné situaci,“ vysvětlila americká velvyslankyně v Salvadoru Jean Manesová.

Opatření má začít platit v září 2019. Vláda Spojených států tak chce dát Salvadorcům čas, aby si zažádali o povolení k pobytu, pokud splňují podmínky. „Je to pro mě devastující. Musím si vzít den volna, abych tu informaci vstřebala a rozmyslela si, co dělat dál,“ postěžovala si občanka Salvadoru Patricia Merlos, která ve Spojených státech žije už 24 let.