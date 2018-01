Britskou armádu znepokojily ruské válečné lodě v La Manche. Bojí se o kabely na dně oceánu

Konvoj čtyř ruských lodí, dvě fregaty a dvě doprovodná plavidla, se podle londýnského ministerstva obrany nejspíš vracel z Blízkého východu. „Třicet mil od našich jižních břehů jsme eskortovali skupinu válečných lodí ruského námořnictva, které pluly směrem ke Spojenému království a pak do Severního moře,“ potvrdil vedoucí důstojník lodi HMS Westminster Simon Kelly.

„Británie nikdy nebude zastrašena, pokud jde o ochranu naší země, našich lidí a našich národních zájmů,“ vzkázal britský ministr obrany Gavin Williamson.

Kabely na dně rizikem dneška

Britský náčelník generálního štábu Stuart Peach varoval před možným narušením podmořských kabelů. Takový útok by podle něj znamenal škody v řádu triliónů dolarů. Doporučil, aby se NATO zaměřilo na ochranu strategických komunikací. „Je to nové riziko pro náš způsob života, který je do značné míry závislý právě na kabelech křižujících oceány po mořském dně,“ podotknul.