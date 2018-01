„Kvůli odmítání kvót jsme se dostali do rohu. A těžko se z něj budeme dostávat," míní Telička

video Pavel Telička: Česko se kvůli kvótám zbytečně dostalo do rohu

Podání žaloby Evropskou komisí je podle Teličky zásadní krok. První jednání by se mělo konat ovšem až na konci roku, což Česku dává jistý prostor pro jednání. „Pokud bude mít Česká republika propracovanější politiku s alternativními návrhy, řadou politických a diplomatických návrhů, můžeme se dostat do situace, kdy nalezneme vzájemně přijatelné řešení,“ nastiňuje Telička cestu, díky které by se Česko mohlo sankcím vyhnout.

Připomněl, že co do počtu přijatých uprchlíků bylo Slovensko prakticky ve stejné situaci jako Česko, přesto na něj žaloba Evropské komise nemíří. „Podstatně pozitivnějším a konstruktivnějším přístupem se tohoto krajního kroku vyvarovalo,“ dodal s tím, že Bratislava si dokázala svým přístupem k EU vybudovat v Bruselu mnohem silnější a stabilnější pozici než Praha a nyní na tom může stavět.

Slovensko nakonec přijalo v rámci relokace migrantů z Řecka 16 osob, Česko dvanáct. Žaloba Evropské komise míří vedle Česka i na Polsko a Maďarsko. Tyto země nepřijaly ani jednoho uprchlíka.