Touha po „lajcích" negativně ovlivňuje psychiku dětí, potvrzuje nejnovější studie

„Život z lajků“, tak se jmenuje zpráva varující před internetovými sociálními sítěmi, které mohou být podle nejnovější analýzy úřadu dětské ombudsmanky v Londýně Anne Longfieldové velmi nebezpečné. Důvodem je, že dospívající uživatelé jsou emocionálně velmi zranitelní.

Odborníci se při výzkumu soustředili především na skupiny dětí mezi 8 a 12 lety, které jsou na sítích čím dál aktivnější, a došli k závěru, že je nejvyšší čas jednat. „Byla bych ráda, kdyby školy měly v průběhu šestého a sedmého roku povinné hodiny digitální gramotnosti, a to zejména v době, kdy děti přecházejí ze základních na střední školy. Ty jsou na tom velmi dobře, co se týká výuky online bezpečnosti, ale zaostávají, co se týká útoků na emoce,“ vyjádřila se k výsledkům studie Longfieldová.