Vůči Severní Koreji přitvrdila i EU. Sankce dopadnou na Kimovo ministerstvo ozbrojených sil

EU na seznam osob se zmrazeným majetkem a zákazem cest do EU připsala dalších šestnáct osob. Nově se omezení dotknou také ministerstva lidových ozbrojených sil, které zajišťuje logistiku a obecnou správu Korejské lidové armády.

Sankce se nyní podle Rady EU týkají 79 osob a 54 subjektů, které jsou i na seznamu OSN, a dalších 41 osob a deseti subjektů, které jsou pouze na seznamu EU.

Brusel oznámeným krokem reagoval na rezoluci, kterou Rada bezpečnosti OSN přijala jednomyslně loni 22. prosince.

Rezoluce zakazuje KLDR dovoz průmyslových zařízení, strojů, dopravních prostředků, průmyslových kovů nebo takřka 90 procent rafinovaných ropných produktů. Rovněž žádá, aby se do dvou let do vlasti vrátili občané KLDR, kteří pracují v zahraničí a kteří jsou zdrojem cenných deviz pro severokorejské hospodářství.

Mocnosti se snaží přimět Severní Koreu, aby se vzdala svého vojenského jaderného a balistického programu, což ale Pchjongjang odmítá. Americký prezident Donald Trump v minulosti nevyloučil vojenské řešení, pokud se krizi nepodaří vyřešit diplomatickou cestou.

Ledy můžou prolomit olympijské hry

Ke zmírnění napětí na Korejském poloostrově by mohla vést přímá jednání na hranici KLDR a Jižní Koreje, které začnou v úterý. Jde o první přímé rozhovory zástupců Pchjongjangu a Soulu od roku 2015.

Jednat by se mělo o setkání rozdělných rodin a účasti severokorejských sportovců na olympijských hrách v jihokorejském Pchjongčchangu.

Termín pro přihlášení sportovců sice KLDR nestihla, mohla by ale dostat výjimku. Severokorejský vůdce Kim Čong-un během novoročního projevu řekl, že doufá v úspěch olympijských her.