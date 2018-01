Děti v Himálajích mohou díky Čechům chodit i v zimě do školy. Učí se informatiku a hokej

Ve vesnici v indickém Ladaku posazené v 3 a půl tisících metrech nad mořem jdou děti do školy. Je to pro ně historický okamžik. V zimě je to poprvé. Kvůli silným mrazům mívají himálajské děti tříměsíční prázdniny. Ve škole se budou nejen učit, ale i bydlet.

Ve škole je tepleji než doma

Teplota uvnitř je přes den díky slunci i 20 stupňů. V noci pak kolem osmi, přestože je venku až minus 25 a žádné jiné topení než černá stěna za okny tam není. „Od rána do odpoledne, kdy slunce zapadá, dopadají sluneční paprsky na budovu. Ta absorbuje teplo a v noci ho vydává do pokojů,“ vysvětlil zateplovací systém budovy ředitel školy Tsewang Norboo.