V Izraeli se rozloučili s doyenem české komunity Maromem. Pilotovi vzdaly hold dvě stovky lidí

Poslední rozloučení s Hugo Maromen se konalo ve 13 hodin místního času. „Tělo bez rakve bylo uloženo do mělkého hrobu hned vedle hrobu jeho manželky Marty. Pohřbu se účastnila jeho rodina včetně dcery, výtvarnice Evie Pollig, a jeho kolegové letci,“ uvedl Szántó.

Hold veteránovi z pilotní jednotky Avraham Haršalom, který se zasloužil o obranu Izraele i o dobré vztahy s Československem a později Českou republikou, přišlo vzdát na dvě stě lidí. „Obřad trval hodinu, tradičně ho vedl ortodoxní rabín,“ doplnil blízkovýchodní zpravodaj ČT.

Marom se narodil v roce 1928 do zlatnické rodiny Meislů. Spolu s bratrem se dostal posledním vlakem Nicolase Wintona do Británie. Po návratu do Československa se zúčastnil tajného výcvikového programu a v roce 1949 odjel bojovat za nově vzniklý stát Izrael.

Česko-izraelská legenda Hugo Marom, pilot, Wintonovo dítě, zachránce dětí z Biafry, šperkař a doyen české komunity v Izraeli odešel tam, kam hlásalo jeho hebrejské příjmení - do Nebes. Čest památce velkého frajera. pic.twitter.com/IDHrjngjVU — Jakub Szanto (@JakubSzanto) January 8, 2018

Jako pilot a velitel elitních jednotek pracoval až do šedesátých let, pak odešel do civilu a založil úspěšnou firmu na projektování letišť. K rodinné tradici šperkařství se vrátil až na popud své dcery, výtvarnice Evie Pollig, a svá díla neprodával, nýbrž rozdával.