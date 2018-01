Útočník na dortmundské fotbalisty se přiznal. Zabíjet prý nechtěl, šlo mu o peníze

8. ledna 2010 - Útočník střílel ze samopalu na autobus tožské reprezentace na mistrovství Afriky v Angole. Při útoku přišli o život tři lidé včetně dvou členů tožského mužstva, dalších osm tožských fotbalistů bylo zraněno. Po útoku tožská reprezentace účast na šampionátu zrušila. K útoku na fotbalisty se přihlásila separatistická skupina Fronta za osvobození enklávy Cabinda (FLEC), bojující za osamostatnění stejnojmenné angolské provincie.



13. listopadu 2015 - Tři muži se večer odpálili poblíž fotbalového stadionu Stade de France v Paříži, kde se zrovna hrál přátelský fotbalový zápas mezi Francií a Německem. Mezi návštěvníky byl i francouzský prezident François Hollande. Kromě tří útočníků zahynul jeden člověk. Byla to první oběť série šesti teroristických útoků ve francouzské metropoli, při kterých zahynulo 130 lidí a sedm atentátníků. K útokům se přihlásil Islámský stát (IS).



17. listopadu 2015 - Kvůli hrozbě možných útoků byly čtyři dny po teroristických útocích v Paříži zrušeny dva přípravné fotbalové zápasy Německo - Nizozemsko v Hannoveru a Belgie - Španělsko v Bruselu. Prezident policie v Hannoveru Volker Kluwe agentuře DPA řekl, že pokyn ke zrušení byl vydán kvůli hrozbě výbuchu. „Měli jsme konkrétní informace, že někdo chce na stadionu odpálit trhavinu.“ Zápas měla přímo na tribuně sledovat kancléřka Angela Merkelová a další členové německé a nizozemské vlády.



23. března 2016 - Přípravné utkání mezi fotbalisty Belgie a Portugalska, jež se mělo hrát 29. března na bruselském Stadionu krále Baudouina, bylo po teroristických útocích v Bruselu 22. března zrušeno. Při dvou sebevražedných útocích, ke kterým se přihlásilo opět hnutí Islámský stát (IS), zemřelo 32 lidí. Přípravné utkání bylo poté přeloženo na půdu soupeře do Leirie.



10. prosince 2016 - Při dvou explozích u fotbalového stadionu istanbulského klubu Besiktas zahynulo 45 lidí a více než 150 bylo zraněno. Většinu obětí tvořili policisté. K útoku se přihlásila radikální kurdská skupina Sokoli osvobození Kurdistánu (TAK).



11. dubna 2017 - Tři exploze poškodily autobus fotbalistů Dortmundu cestou na čtvrtfinále Ligy mistrů s Monakem. Zranění ruky při nich utrpěl španělský obránce Marc Bartra, který byl převezen do nemocnice, kde se podrobil operaci, zraněn byl také policista.