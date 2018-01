Německé sondovací rozhovory začaly. Jestli by z nich mohla vzejít vláda, bude jasné koncem týdne

„Pro sociální demokraty jde o hodně. Pokud by kývli na projekt velké koalice, tedy na projekt, který sami nechtějí, protože jim z jejich pohledu v uplynulých čtyřech letech velmi ublížil, tak to musí být tak, aby před voliči neztratili tvář. A to bude velmi těžké – zvlášť když v sociální demokracii je náhled, jestli by do toho měla jít nebo ne, velmi rozpolcený.“