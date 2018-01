V Británii se před královskou svatbou rozhořel spor o osud bezdomovců u Windsoru

Do kontroverze se zapojila i samotná britská premiérka Theresa Mayová. „Nesouhlasím s komentářem předsedy samosprávného obvodu. Tam, kde lidé v ulicích žebrají agresivně, je důležité, aby zastupitelstvo pracovalo s policií,“ míní šéfka kabinetu.

Obyvatelé Windsoru jsou rozpolcení. Jedni potvrzují, že žebráci dokáží obtěžovat lidi u bankomatů nebo se vydávají za bezdomovce, aby měli na drogy nebo alkohol. Jiní to odmítají s tím, že jde o bezcitné komentáře.

„Ano, občas se mi to děje. Když za vámi jdou jeden nebo dva lidi do obchodu a chtějí peníze. Někdy jsou trochu podráždění, když jim nic nedáte,“ připustil obyvatel Windsoru Paul James. „Ne, osobně jsem to nikdy nezažila,“ říká jedna z místních Britek Emily.