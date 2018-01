Izrael vyhostí 40 000 afrických běženců. Přijmout je měla Uganda a Rwanda, ty to však popřely

Izraelská vláda vzkázala africkým běžencům, aby z Izraele do dubna odešli, jinak jim hrozí vězení. Podle Izraele si mohou vybrat, zda se vrátí do vlasti, nebo poputují do neupřesněné třetí země.

V Izraeli pobývá zhruba 38 000 Afričanů, kteří se do země dostali nezákonně z Egypta před tím, než Izrael v roce 2014 vybudoval na hranici plot. Většinou tvrdí, že utekli před násilím ve vlasti, Izrael je však považuje za ekonomické migranty. Za uprchlíky označil pouze osm Eritrejců a dva Súdánce, uvedl v listopadu Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).