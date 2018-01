V Británii přibývá útoků kyselinou. Vláda chce zakázat prodej chemikálií mladistvým

Život Musa Mihy se před rokem změnil navždy. Bránil přítele, když ho napadli dva útočníci. Jeden z nich mu do obličeje chrstnul žíravinu. Od té doby musí nosit gelovou roušku, pod kterou se popáleniny pomalu hojí. „Moje oční víčka byla úplně popálená, a proto lékaři použili tkáň z jiné části mého těla, na obličej ji vzali ze zadní části hlavy,“ popsal.

„Chemikálie a žíravé látky zasahují důležité oblasti jako například oči, a to může vést až k oslepnutí. Některá zranění kůže na obličeji jsou velmi hluboká a máme pacienty, kteří ztratili část nosu nebo uší,“ uvedl plastický chirurg Peter Dziewulski. Napadení se tak krom tělesných zranění musí vypořádat i s traumaty. „Zvykám si na to, jak na mě lidé zírají. Je to, jako kdyby se dívali na zrůdu,“ přiznal Musa Miha.