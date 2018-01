Štěstí, síla nebo radost. Tradiční tetování v Myanmaru svého nositele ochraňují

Vedle toho se do motivů, které U San používá, promítl i tradiční šamanismus. Kresby na těle tak jsou pro jejich nositele jakýmsi ochranným amuletem. Obrázek tygra má přinést člověku sílu, divoký kanec zahání neštěstí, tančící kočka má vnést do života člověka radost. Zvířata ale musí tatér vytvářet jen na horní polovině těla klientů, jinak by přinášela smůlu.

Zatímco moderní tatéři se snaží upoutat originalitou, U Sanovy návrhy se po dekády nemění. „Moc lidí to už dnes nedělá. Chce to hodně trpělivosti a praxe. Vlastně jsem zbyl v naší vesnici jediný,“ říká tatér.