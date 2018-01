Trump pohrozil exporadci Bannonovi žalobou kvůli nové knize „Fire and Fury“

video Steve Bannon zkritizoval Trumpa v knize Fire and Fury: Inside the Trump White House

Kniha novináře Michaela Wolfa nese název Fire and Fury: Inside the Trump White House (Oheň a hněv: Uvnitř Trumpova Bílého domu; název odkazuje na Trumpův pět měsíců starý výrok, že KLDR stihne „oheň a hněv“, když bude pokračovat ve výhrůžkách směrem k USA). Kniha vychází 9. ledna, s předstihem však do ní nahlédli reportéři deníku The Guardian.

Trump pohrozil exporadci Bannonovi žalobou

„Steve Bannon nemá naprosto nic do činění se mnou a mým prezidentstvím. Když dostal padáka, nepřišel jen o práci, ale i o rozum. Nyní, když hraje sám za sebe, Steve zjišťuje, že vítězit není tak snadné, jak se to v mém případě zdá. Steve měl jen pramalý přínos pro naše historické vítězství.“

Kniha podává svědectví o kompromitujících materiálech na Clintonovou i vměšování Ruska

V knize Steve Bannon odhaluje a komentuje okolnosti kolem ruského vměšování se do předvolební kampaně a ostře kritizuje i způsob získávání kompromitujících materiálů proti demokratické kandidátce Hillary Clintonové.

Informaci o tom přinesl už loni v létě deník The New York Times. E-mailová konverzace Donalda Trumpa mladšího s publicistou a bulvárním novinářem Robem Goldstonem ukázala, že nejstarší syn amerického prezidenta na nabídku kompromitujících informací reagoval slovy: „Jestli to je to, co říkáte, pak se mi to líbí…“

Trump mladší zároveň tvrdí, že z následného setkání s ruskou právničkou Nataljí Veselnickou i za účasti Trumpova zetě Jareda Kushnera a tehdejšího šéfa volebního štábu Paula Manaforta nic důležitého nevzešlo.