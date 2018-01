Chorvatští váleční veteráni hrozí vyřešit spor se Slovinskem o Piranský záliv po svém

Plenković na Tromblonovo „ultimátum“ přímo nereagoval, ale na dnešním dopoledním zasedání vlády podle chorvatských médií mimo jiné řekl, že se chorvatská strana bude snažit držet toho, co již dříve řekla, to znamená, že se bude vyhýbat incidentům.

Tromblon hrozí, že pokud Plenković v daném termínu věc nevyřeší, dá dohromady stovku lodí rybářů a válečných veteránů, které „ochrání chorvatskou námořní hranici se Slovinskem před nezákonným vpádem cizí policie do chorvatských teritoriálních vod“.

Dopis veterána Petara Janjiče určený předsedovi chorvatské vlády zveřejnilo ve středu večer několik krajně pravicových portálů. „Máš lhůtu 72 hodin k vyřešení problému se Slovinskem, jinak to uděláme my,“ citoval Index.hr z textu dopisu.

Chorvatská ministryně zahraničí varovala, že země ochrání území všemi prostředky

Slovinsko oznámilo, že od 30. prosince 2017 začíná arbitrážní rozhodnutí realizovat. Pohrozilo přitom chorvatským rybářům pokutami ve výši desítek tisíc eur (stovek tisíc korun), pokud budou lovit ve vodách, jež Slovinci považují za své na základě arbitrážního rozhodnutí.

Lublaň prosincovými výhružkami vyvolala důraznou reakci Chorvatska. Ministryně zahraničí Marija Pejčinovičová Buričová naposledy tento týden opětovně upozornila sousední zemi, aby se vyvarovala jednostranných kroků, a opět ji vyzvala k řešení sporu dialogem. Zároveň zopakovala, že Chorvatsko bude své území chránit „všemi prostředky“.

Ve sporném Piranském zálivu, který Chorvaté nazývají Savudrijskou valou, trvá napětí. K žádnému vážnějšímu incidentu ale zatím nedošlo.

Pokud jde o vysoké pokuty, jimiž hrozí slovinské úřady chorvatským rybářům, poznamenal, že dávání pokut je ten nejmenší problém. „Naše policie zaznamenává všechny slovinské lodě, které vplouvají do našich vod,“ uvedl a dodal, že i Chorvatsko má všechny údaje o rybářích, a pokud na to dojde, „uchýlíme se i my k takovým krokům“.