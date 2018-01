Evropská komise kvůli kvótám žaluje Česko u unijního soudu

Formální řízení

Pokud členský stát se stanoviskem Komise ohledně podezření nesouhlasí nebo nápravné opatření neprovede, může Komise zahájit formální řízení o porušení práva.

To obnáší řadu kroků stanovených smlouvami a každý z nich má podobu formálního rozhodnutí:

1. Výzva: Komise vyzve vládu daného státu, aby se do 2 měsíců k případu vyjádřila.

2. Odůvodněné stanovisko: Pokud Komise neobdrží odpověď nebo je odpověď neuspokojivá, komise ve stanovisku uvede důvody, proč se domnívá, že členský stát porušil právo EU.

Vlády mají na nápravu 2 měsíce.

3. Věc předložena Soudnímu dvoru: Pokud Komise neobdrží odpověď nebo je odpověď neuspokojivá, Komise požádá Soudní dvůr, aby zahájil soudní řízení.

Obvykle se ale věc vyřeší dříve. V posledních letech se více než 85 % případů podařilo vyřešit, aniž by byl nutné zahajovat soudní řízení.

Pokud členský stát neoznámí opatření, jimiž se má provést směrnice, Komise může v této fázi požádat Soudní dvůr, aby uložil paušální pokutu anebo penále.

4. Rozsudek Soudního dvora: V průměru do 2 let Soud rozhodne, zda členský stát unijní právo porušil, či nikoli.

Vláda členského státu má povinnost přizpůsobit vnitrostátní předpisy nebo zvyklosti a vyřešit problém co nejdříve.

5. Věc je vrácena Soudnímu dvoru: Členský stát nadále nezřídil nápravu? Komise zasílá další výzvu.

Pokud Komise neobdrží odpověď nebo je odpověď neuspokojivá, Komise může vrátit věc soudu a navrhuje paušální pokutu anebo penále.