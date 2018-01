Britský princ Harry se bude ženit, poddaní by na tom mohli vydělat

V každém případě se na ohlášenou svatbu už nyní chystají obchodníci v turistickém centru Londýna. „Když se zasnoubili, hned druhý den se zákazníci ptali, jestli máme jejich zboží,“ vzpomíná prodejce královských suvenýrů. Průzkumy pak ukázaly, že oznámení o sňatku s Meghan Markleovou potěšilo 40 procent Britů. Celých 52 procent dotázaných ovšem uvedlo, že je jim to zcela lhostejné.

Situaci je možné srovnat s rokem 2011. Tehdy si William bral Kate. Do Británie přijelo z ciziny podle statistik o 350 tisíc návštěvníků více než ve stejný měsíc předchozího roku.

Královnu Alžbětu II. spolu s jejími vnuky Williamem a Harrym vnímá pozitivně 80 procent Britů. Je to o 30 procent více než u jejího syna Charlese.

Harry a Meghan si k sňatku vybrali hrad Windsor, obývaný nepřetržitě už tisíc let. Malebné podhradí už také vyhlíží 19. květen. Hotel u Laně a Podvazku (s takřka sty pokoji) leží přímo naproti. Management si mne ruce.

„Znamená to pro nás všechno. Všichni jsme nadšení, já, personál, všichni obyvatelé Windsoru. Těšíme se na to. Masivním způsobem to podpoří ekonomiku,“ říká manažer hotelu Windsor.

Ve Windsoru se ženilo víc členů královské rodiny, včetně následníka trůnu prince Charlese. Harry a Meghan uvedli, že Windsor má v jejich srdcích výjimečné místo. Často tam přebývali po svém seznámení.