Ve Spojených státech zemřel vůdce mormonů. K církvi se hlásí 16 milionů lidí po celém světě

V americkém Salt Lake City v noci na středu zemřel ve věku 90 let vůdce mormonů Thomas Monson, který náboženskou organizaci oficiálně zvanou Církev Ježíše Krista Svatých posledních dní řídil od roku 2008. Oznámil to mluvčí mormonů Eric Hawkins. V církvi, k níž se hlásí necelých 16 milionů věřících po celém světě včetně Česka, působil Monson padesát let.