V Německu analyzují kriminalitu migrantů. U severoafričanů je nadprůměrná, uprchlíci z Asie zákon téměř neporušují

Migranti jsou z větší části zodpovědní za nárůst násilné kriminality ve spolkové zemi Dolní Sasko, vyplývá to ze studie německého ministerstva práce a sociálních věcí. Bavorský ministr vnitra požaduje plošné testování věku uprchlíků. Ti se často vydávají za děti, což jim zvyšuje šance na udělení azylu. S ověřováním věku migrantů nesouhlasí němečtí lékaři, považují to za přílišný zásah do osobní sféry.