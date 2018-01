Nová revoluce v Íránu? Protestujícím chybí společný cíl i vůdce typu Chomejní, míní experti

„Makroekonomicky na tom Írán bídně není, jsou na tom bídně některé vrstvy. Je tu dlouhodobá nespokojenost se snahou vlády narovnat ekonomické vztahy tak, jak to bylo u nás po pádu komunismu. Íránci vkládali obrovské naděje do toho, jak se ekonomika zlepší a země se otevře. Rouhání slíbil Íráncům, že (dohoda) velmi rychle pomůže blahobytu širokých lidových vrstev.“

„Situace se zlepšuje, ale ne tak, jak by si lidé představovali. Remcání na životní podmínky patří ke koloritu íránské společnosti, teď mají mnozí lidé samozřejmě i pádnější důvody. Jedním z nich je paradoxně i zavádění ekonomických reforem současnou vládou. Pokud však odbourává takové prvky hospodářství, jako jsou dotované základní potřeby, znamená to nutně růst cen takových položek, jako je benzin, mouka nebo maso, což samozřejmě zasahuje hlavně chudší vrstvy,“ podotkl Tureček, který je autorem knihy Labyrintem Íránu : cesta do nitra jaderné říše a k pramenům jejího vzdoru.