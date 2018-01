Bez bot a ztracení ve sněhu. Za posledního čtvrt roku se snažily překonat Alpy tisíce migrantů

I ti, kterým se hory přejít podaří, ale mají osud nejistý. Často je totiž zatkne francouzská policie a eskortuje je zpět do Itálie.

S náporem migrantů se nově potýká kromě Itálie i Španělsko

Itálie se přitom loni opět musela potýkat s masovou migrační vlnou, když z Afriky dorazilo dalších 119 tisíc běženců, uvedl Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Příchod migrantů z Blízkého východu a Afriky se naopak v roce 2017 výrazně snížil v Řecku, kam připlulo z Turecka zhruba 30 tisíc běženců, což je asi šestkrát méně než o rok dříve.

Masový příchod běženců do Řecka se zastavil díky dohodě Evropské unie s Ankarou, která migraci brání výměnou za finanční pomoc. Na základě této dohody může také Řecko posílat zpět do Turecka migranty, kteří vstoupí do Řecka nelegálně a nedostanou azyl.

Azylové řízení v Řecku ale často trvá velmi dlouho a uprchlická zařízení na ostrovech jsou i proto přeplněná, i když řecká vláda loni přemístila z ostrovů na pevninu na 25 tisíc běženců. Většina migrantů dorazila na ostrov Lesbos.