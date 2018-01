Naše jaderné zbraně nejsou hrozba, vzkázal Kim. Věří, že olympijské hry v Jižní Koreji budou úspěšné

KLDR promeškala poslední lhůtu pro přihlášku k účasti na Hrách, ale do poloviny ledna má ještě technickou možnost vyslat své sportovce, poznamenala agentura TASS a připomněla obavy mezinárodního společenství, aby další raketový či jaderný test KLDR Hry nezhatil.

Na tuto část projevu reagovala kancelář jihokorejského prezidenta i jihokorejský tisk. Úřad uvedl, že Soul vítá možnost, že KLDR vyšle svou delegaci do Jižní Koreje. Mluvčí jihokorejského prezidenta Mun Če-ina řekl, že prezidentský úřad vítá návrh KLDR a doufá, že se Soulu a Pchjongjangu podaří vyřešit spor kolem jaderných zbraní „mírovými prostředky“. Řekl, že zástupci obou zemí spolu musejí jednat, aby uvolnili napětí a zajistili mír.

Kim též uvedl, že zvažuje vyslání severokorejské delegace na zimní olympijské hry v jihokorejském Pchjongčchangu. Je podle něj možné, že se brzy setkají zástupci obou zemí, aby jednali o účasti na olympijských hrách, které – jak věří – budou úspěšné. Vyslovil se také pro zlepšení vztahů s jižním sousedem, a to ještě před Hrami.

Rada bezpečnosti OSN před Vánocemi přijala rezoluci rozšiřující sankce proti KLDR za její raketové testy. Mezi zákazy je i dovoz 90 procent rafinovaných ropných produktů. Prosincová rezoluce také rozšířila sankční seznam o 19 Severokorejců a žádá do dvou let návrat do vlasti všech občanů KLDR, kteří pracují v zahraničí a jsou zdrojem cenných deviz pro severokorejské hospodářství.